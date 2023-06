O g1 identificou no início de junho 54 promoções nos sites das montadoras. Há modelos disponíveis por menos de R$ 60 mil e outros veículos com descontos que chegam a R$ 21 mil. Além do pacote de incentivos do governo, as empresas também estão oferecendo descontos próprios, para estimular o consumo.

Grifo meu: bola dentro do governo…porque sabe que nós, brasileiros – somos loucos por automóveis…só que será por pouco tempo…

J R Braña B.