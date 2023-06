Escreve Míriam Leitão hoje…

-A declaração de ontem do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é uma correção de rumo. Está ficando difícil para o Banco Central encontrar argumentos para manter a taxa de juros no ponto em que está.

(…)

Grifo meu: mesmo a inflação cedendo, o BC insiste em não reduzir os juros…..aponta que lá pra agosto é que essa possibilidade (reduzir a Selic) pode se tornar viável.

J R Braña B.