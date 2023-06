A revista The Economist publicou na quinta-feira, 8, um texto onde dizia que os trabalhadores da América Latina são ‘inúteis‘.

Recebeu uma saraiva de críticas e mudou o título para ‘improdutíveis‘.

The Economist é um revista da Inglaterra, nação campeã em ficar com as riquezas da Afríca e outras nações pelo mundo…

Nações colonizadas e expropriadas em suas riquezas pela Inglaterra na África no século XX.

África do Sul – 1910.

Égito – 1922.

Líbia – 1951.

Sudão – 1956.

Gana – 1957.

Somália – 1960.

Nigéria – 1960.

Serra Leoa – 1961.

Mais: As Ilhas Malvinas, da Argentina que, até hoje, estão sob o seu escandaloso domínio…

E nós é que somos inúteis.

J R Braña B.