Pelo menos 90 por cento dos acreanos não sabem quem foi o presidente da república que assinou o Decreto que transformou o ex-território em Estado do Acre.

O presidente foi João Goulart, que dois anos depois foi deposto por um golpe militar que durou 21 anos no Brasil….(o mesmo golpe que arrancou do Palácio Rio Branco e impediu José Augusto de Araújo concluir seu mandato de governador eleito do Acre).

E por que o presidente João Goulart, que foi um político que defendia bandeiras populares, nunca teve o devido prestígio por aqui?

Porque a elite do Acre – historicamente – sempre foi tosca e trabalhou, de propósito, para esse esquecimento.

Há três anos conversei com João Vicente Goulart, filho do ex-presidente…ele disse: ‘Meu pai criou o Acre’

J R Braña B.