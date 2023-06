(Reuters) – O presidente chinês Xi Jinping discutiu o aumento global da inteligência artificial com Bill Gates na sexta-feira e afirmou que recebe com satisfação empresas dos EUA, incluindo a Microsoft, trazendo sua tecnologia de IA para a China, segundo duas fontes familiarizadas com as conversas.

A Microsoft está presente na China há mais de 30 anos e possui um grande centro de pesquisa lá. Seu portal Bing é o único mecanismo de busca estrangeiro acessível dentro do chamado Grande Firewall da China, embora seus resultados de busca sobre tópicos sensíveis sejam censurados.