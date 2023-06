O diretor-presidente Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), Enoque Pereira, anunciou nesta terça-feira (20) a necessidade de uma interrupção programada no abastecimento de água nesta quarta-feira (21), na estação de tratamento de água (ETA II), para que a empresa de São Paulo possa fazer o serviço de manutenção de selagem, em definitivo, no local do rompimento, no último dia 12 e chegou a comprometer o abastecimento em alguns bairros da cidade.

Paralisação iniciará às 10 horas e se estenderá por cerca de nove horas e 30 bairros serão atingidos – presidente do Saerb, Enoque Pereira

A empresa chegou na madrugada desta terça-feira e desde as primeiras horas do dia já está atuando para resolver de vez o problema de vazamento no sistema de captação.

“O que aconteceu na semana passada, foi uma situação da natureza, infelizmente esse massivo da ETA está se acomodando, isso pega até um pouquinho do posto lá em cima do Betão, toda aquela área se meche, a gente escavou, aliviou essa adutora que estava três metros e meio abaixo do solo e aí a camada foi puxando e quebrou, então nós fizemos esse alívio que eu creio ser definitivo”, explicou Enoque.

Segundo o diretor-presidente da autarquia, a paralisação programada vai iniciar as 10 horas da manhã e se estenderá por cerca de nove horas e 30 bairros serão atingidos.

Enoque pediu para que a população faça o uso correto da água sem o desperdício.

“Pedimos que os usuários façam o uso racional da água, é inconcebível que com toda essa dificuldade o usuário desperdiçar água. Muitas vezes é a caixa d’água derramando por derramar.”

