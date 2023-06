Francisco Dandão – Todas as vezes que uma rodada é concluída na Série D do Campeonato Brasileiro, eu me pego estudando os números para tentar, num exercício de imaginação, ver quem ainda tem chances de passar para a fase seguinte e quem já está, digamos, irremediavelmente perdido, no caminho do buraco.

Dessa forma, depois dos confrontos do recente final de semana, creio que se pode dizer categoricamente que o glorioso São Francisco, o chamado clube católico do futebol acreano, se encontra dentro dos que vão apenas cumprir tabela. Infelizmente, essa é a verdade cristalina como água potável.

Após nove jogos realizados, o São Francisco venceu somente duas vezes (1 a 0 no roraimense São Raimundo, no comecinho do torneio, e 1 a 0 no amapaense Trem, na sexta rodada). O São Chico não empatou nenhuma. Perdeu as outras sete partidas. Algumas delas, ressalte-se, até de goleada.

Outros dois com poucas (raríssimas, eu diria) chances, ainda que os princípios matemáticos lhes deem alguma esperança, são os tais roraimense São Raimundo e amapaense Trem. Cada um deles tem oito pontos, a essa altura. Podem chegar a 23, “se vencerem” todos os jogos que lhes restam.

Como nenhum dos dois até aqui apresentou nada que possa fazer os seus torcedores acreditarem que vencer cinco jogos consecutivos seja possível, então, como diz o outro, o negócio é jogar pela honra, se preparar para o adeus e, se possível, atrapalhar a vida dos que estão hoje na frente.

Dos times que estão neste momento em que escrevo fora do G4, apenas o amazonense Princesa do Solimões pode almejar uma vaguinha entre a turma do meio pra cima. Mas o time de Manacapuru, treinado pelo competentíssimo Aderbal Lana, tem se mostrado extremamente irregular.

A luta dentro desse Grupo 1 tem se configurado tão desigual que nem que todos os hoje integrantes do G4 venham a perder na décima rodada (o que é impossível, já que há um confronto direto), nada se altera. Mesmo que Nacional-AM, Águia-PA (ou Tuna-PA) e Humaitá-AC percam, nada muda.

Como eu vejo o Nacional bem acima dos outros, me parece que a briga no Grupo 1 vai ser pelas posições do 2º ao 4º lugar. Uma luta bem interessante porque determina a qualidade do adversário na fase seguinte, além de estabelecer quem faz o primeiro jogo em casa e o segundo fora.

E pra concluir, como eu nunca tive medo de água fria, vou dar meus palpites para a próxima rodada: empate entre São Raimundo e Nacional; vitória do Águia contra a Tuna Luso; vitória do Humaitá sobre o São Francisco; e vitória do Princesa sobre o Trem. Detalhe: eu sempre erro! Rsrs.

Francisco Dandão – cronista e tricolor – Do amador ao profissional, Dandão conhece tudo