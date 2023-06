Gênesis 6-9 – Noé era um homem justo e íntegro em seu tempo. Ele vivia em uma época em que a maldade se espalhava pela Terra, e a corrupção dominava os corações dos homens. No entanto, Noé encontrou favor diante dos olhos do Senhor. Deus viu que a Terra estava cheia de violência e resolveu executar um juízo sobre toda a criação.

Então, Deus falou com Noé, revelando seu plano de enviar um dilúvio para destruir tudo o que havia sobre a face da Terra, exceto Noé e sua família. Ele instruiu Noé a construir uma grande arca, feita de madeira de cipreste, com três andares e diversas câmaras em seu interior. A arca seria a salvação de Noé, sua família e de todas as espécies de animais.

Noé obedeceu prontamente às ordens do Senhor. Durante muitos anos, ele trabalhou incansavelmente na construção da arca. Enquanto isso, ele anunciava aos homens da Terra a iminência do dilúvio, exortando-os a se arrependerem de seus pecados e a buscarem a misericórdia divina. Infelizmente, suas palavras caíram em ouvidos surdos e corações endurecidos.

Após completar a arca conforme as especificações divinas, Noé e sua família entraram nela juntamente com os animais, que vieram de dois em dois, macho e fêmea. Eles foram guiados pelo próprio Deus, que os reuniu aos pares e os levou à arca. As chuvas ainda não haviam começado, mas Noé e todos os seres vivos estavam prontos para enfrentar o dilúvio.

Então, as comportas dos céus se abriram. A chuva caiu incessantemente sobre a Terra por quarenta dias e quarenta noites. As águas subiam cada vez mais, cobrindo montanhas e vales. Tudo que havia em terra seca foi consumido pelas águas furiosas. Apenas a arca flutuava, protegendo Noé, sua família e os animais do grande dilúvio.

Durante a tormenta, Noé confiou inteiramente em Deus. Ele sabia que o Senhor estava com eles, protegendo-os e guiando-os. E assim, após a chuva cessar, as águas começaram a recuar gradualmente. A arca repousou sobre as montanhas de Ararate, e Noé esperou pacientemente por mais alguns meses até que as águas secassem por completo.

Quando finalmente pôde deixar a arca, Noé e sua família saíram com gratidão e reverência pelo que haviam presenciado. Eles ofereceram sacrifícios a Deus em agradecimento pela preservação de suas vidas e pelo novo começo que se estendia diante deles.

Deus fez uma aliança com Noé, prometendo que nunca mais enviaria um dilúvio para destruir toda a Terra. Ele colocou o arco-íris nos céus como um sinal dessa aliança eterna. Noé e seus descendentes foram abençoados e receberam a promessa de que a Terra seria repovoada.

Assim, o dilúvio de Noé foi um evento marcante na história da humanidade, um lembrete do juízo de Deus e da sua fidelidade para com aqueles que o temem e obedecem. Noé, um homem de fé inabalável, foi escolhido por Deus para ser o instrumento de salvação em meio à destruição.