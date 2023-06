GdA – Os avanços na infraestrutura, nas contas públicas, na transparência, nos incentivos fiscais, no agronegócio e no meio ambiente foram apresentados pelo governador do Acre, Gladson Cameli, durante o maior evento empresarial do país, o 22° Fórum Empresarial Lide, realizado no Rio de Janeiro.

-Precisamos preparar o Brasil do futuro e o Acre tem a oportunidade de mostrar aqui, que tem as condições necessárias para atrair a iniciativa privada, aquecendo a economia e gerando emprego e renda.

Grifo meu: como dizia Paulo Henrique Amorim(PHA), a Lide, empresa do empresário João Dória, ex-governador de São Paulo, é especialista em reunir ricos para eles rirem entre eles mesmos…só isso….e não é de graça.

Grifo meu 2: o resultado desses encontros da Lide empresa não dão em nada para os estados dos participantes…pro Acre, então!…só para o João Dória mesmo…

J R Braña B.