Portal Bonifácio – Seção Brasiliana registra, neste 6 de julho, os 101 anos da Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, quando jovens oficiais do Exército Brasileiro insurgiram-se no Rio de Janeiro contra o governo do então presidente e Epitácio Pessoa, reivindicando o fim da República Velha e do sistema oligárquico. 17 combatentes, acompanhados de um civil, caminharam na Av. Nossa Senhora de Copacabana em Direção ao Palácio do Catete, indo de encontro com as forças legalistas, que contavam com três mil soldados do governo. Ao final, apenas dois militares sobreviveram – Antônio de Siqueira Campos e Eduardo Gomes – no episódio conhecido como a primeira revolta do Tenentismo.