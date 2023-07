by JLab – No Brasil, a educação é vítima. Esquerdas e direitas partidárias disputam o poder, mas negligenciam a qualidade do ensino. O Ministério da Educação (MEC), sem histórico de tradição e parceria com os estados, torna-se um trampolim político nesse jogo. A educação não melhora, ao contrário, só piora, e o legado de Paulo Freire parece perdido nas teias burocráticas…

Tribuna do Norte – O Ministério da Educação encerra nesta quinta-feira (6) a consulta pública para avaliação e reestruturação da Política Nacional de Ensino Médio, conhecida como novo ensino médio. Até essa quarta-feira (5), a pasta havia registrado 105 mil participações.

(…)

Em nota, o ministério infirmou que a pesquisa é realizada por meio de recursos de comunicação rápida, utilizando o sistema Pesquizap – um chatbot de WhatsApp especialmente projetado para coletar e mensurar os resultados da pesquisa.