Em tempo: O Mundo Bita, fenômeno infantil que conta com mais de 16 bilhões de visualizações e 12 milhões de inscritos no Youtube(…)

Brasil de Milton e Ronaldo. Brasil de Simone. Um Brasil de sucessos, recheado de talentos, reconhecidos mundo afora. Um Brasil para nos orgulhar e inspirar. E com a força de tantos ícones, o Mundo Bita embala mais um, especialmente para o público infantil e toda a família. “Cigarra”, autoria de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, anuncia a história do novo clipe, tendo como convidada inédita a cantora Simone, uma das maiores intérpretes nacionais e que acaba de celebrar 50 anos de carreira. O clipe será lançado na próxima sexta-feira (07/07) às 10h no Youtube do Mundo Bita, fenômeno infantil que conta com mais de 16 bilhões de visualizações e 12 milhões de inscritos. A ideia para esta parceria foi do próprio Milton e, assim, nasceu a nova versão da obra, que reúne o encanto do universo do amigão de bigode laranja com a potência artística de uma das vozes mais marcantes da música popular brasileira.

A canção “Cigarra” tem uma história especial. Lançada originalmente em 1978, a letra faz uma alusão à famosa fábula “A cigarra e a formiga”, trazendo reflexões sobre amizade, trabalho e futuro. A obra intitulou o quinto álbum solo de Simone e se tornou o apelido da intérprete. Mais de 40 anos depois da gravação, a cantora comenta sobre a necessidade de retomar e repaginar grandes composições brasileiras para as novas gerações.

“Levar ‘Cigarra’ para o público do Mundo Bita, que é tão especial e receptivo, é uma alegria imensa. Eu não tenho como agradecer a oportunidade de entrar nesse universo lúdico”, afirmou Simone.

Nesta aventura, Dan e o robô Tum-Tum estão à sombra de um pé de acerola, explorando as curiosidades do jardim com uma lupa. Quando um fruto maduro cai na grama, surgem três formigas, que comemoram e tentam mover o fruto de lugar, sem sucesso. A cigarra se aproxima, mas não sabe o que fazer. Nessa hora, Bita e Simone são chamados pelo Tum-Tum e, com o superpoder de encolhimento dele, conseguem observar melhor a cena. O Bita tira da sua cartola notas musicais e a Cigarra entende a mensagem. Juntos, eles vão até a casa do inseto, que afina as cordas do violão, volta para o jardim tocando e leva até as amigas formigas a energia potente da música. Com essa ajuda transformadora, a acerola é movida, levada ao formigueiro e todos ficam felizes.

A colaboração entre o Mundo Bita e Simone faz parte do incansável trabalho – e missão – de apresentar artistas renomados e canções memoráveis para o público infantil, garantindo conteúdo de altíssima qualidade para os apreciadores mirins e suas famílias. Nomes como Ivete Sangalo, Alceu Valença, Djavan, Lulu Santos, Emicida e Carlinhos Brown também já fazem parte do repertório. Chaps, criador do Mundo Bita e um dos sócios da Mr. Plot, produtora responsável pela animação, compartilhou a honra que teve ao trabalhar com Simone nesse projeto. Ele contou que sempre ouviu a voz da cantora em casa durante a infância, pois seu pai era fã.

“Simone faz parte da minha vida. Desde pequeno eu ouço as suas canções, é um timbre que me soa familiar e traduz muito afeto e aconchego. Essa parceria especial é um presente para o nosso público e para todas as famílias que nos acompanham. Queremos levar uma mensagem de liberdade com esse clipe. As cigarras, assim como as crianças, são seres livres que não têm amarras”, disse.

Lançamento:

A criançada, junto com toda a família, curtiu“Cigarra” nesta sexta, dia 07/07, no canal do youtube da animação.