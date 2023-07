Deus te salve, oh! Lua Branca

Da luz tão prateada

Tu sois minha protetora

De Deus tu sois estimada

(…)

Foi numa noite de sábado do ano de 1912, em que a lua se fez plena nas profundezas da Amazônia, que o jovem Raimundo Irineu Serra conheceu o xamã Crescêncio Pisango. Era um universo espiritual até então desconhecido.

A noite se abriu e a lua cheia iluminou o caminho…

A primeira canção que lhe foi revelada é uma melodia que reverencia a divindade feminina, a Mãe Divina do Coração, entrelaçada com a natureza como uma flor exuberante. Seu brilho confundi-se com o das estrelas do universo, simbolizando a mãe espiritual da humanidade.

É poesia que se esconde nas entrelinhas daquela noite de sábado, lembrando a cada um de nossa profunda jornada espiritual.

Voltaremos logo.

By JLab