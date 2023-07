PMRB – Em uma reunião com empresários do setor moveleiro da capital, nessa sexta-feira (7), prefeito Tião Bocalom definiu a compra dos móveis para as famílias que foram atingidas pela cheia do rio.

Serão 1,5 mil guarda-roupas e 2 mil camas de madeira, construídas por empresas e mão de obra locais.

“Dentro do Programa Recomeço, onde a gente vai fornecer às famílias que perderam os seus móveis, como cama, guarda-roupa, geladeira, se Deus quiser, até setembro a gente vai entregar tudo isso daí, e se tinha alguma coisa que a gente podia fazer aqui, são exatamente as camas e também os guarda-roupas. Então, a gente tá fazendo camas e guarda-roupas aqui pra gerar emprego e renda aqui e o dinheiro ficar aqui”, enfatizou o prefeito.

Os móveis serão construídos com recursos próprios destinados ao Programa Recomeço. As famílias que serão beneficiadas já estão cadastradas.

