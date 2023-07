GE – Foram 12 anos de espera, mas a seleção feminina do Brasil, enfim, pode soltar o grito de “é campeão”. Sem saber o que era título da Copa América desde 2011, a equipe do técnico José Neto enfrentou os Estados Unidos na final e tratou de conquistar o título. Além do fim do jejum, o triunfo por 69 a 58 em Leon reacende as esperanças de vaga olímpica para o Brasil. Por conta da colocação na competição no México, a seleção terá a chance de se classificar para Paris 2024 através do Pré-Olímpico Mundial.

Com o troféu, o Brasil se isola como maior vencedor da Copa América Feminina com seis canecos. Os Estados Unidos, que buscavam o tricampeonato seguido, aparecem empatados com Cuba na segunda colocação, ambos com quatro conquistas.