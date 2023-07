A filósofa e ativista negra feminista Angela Davis comparou o Brasil a uma fênix e disse que, apesar dos problemas, o país é um “farol de esperança” na luta política das mulheres negras.

“Parece uma fênix que, cada vez que vocês são espancados, surge dessas cinzas. Nos Estados Unidos, nós estamos inspiradas principalmente pela forma como a política tem se desdobrado aqui”, disse Davis nesta terça-feira (11), em Salvador.

Angela Davis é uma das maiores intelectuais negras americanas e fez parte do partido Panteras Negras. Perseguida, ela entrou na lista do FBI dos dez mais procurados do país e foi presa em 1970, acusada de sequestro, assassinato e conspiração. Depois, foi absolvida das acusações.

Fonte: SALVADOR, BA (FOLHAPRESS)