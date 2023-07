O escritor tcheco Milan Kundera, autor de “A Insustentável Leveza do Ser”, morreu aos 94 anos na 3ª feira (11.jul.2023), em Paris, na França. A informação foi divulgada nesta 4ª feira (12.jul) pela editora francesa Gallimar….(Agências internacionais)

Sobre o livro, em dois parágrafos, por oestadoacre.com, o próprio: ‘A Insustentável Leveza do Ser’, escrito por Milan Kundera, é uma obra que explora as complexidades do amor, liberdade e destino na vida de quatro personagens principais. Ambientado na Praga(a cidade) comunista dos anos 1960, o livro mergulha nos relacionamentos de Tomas, um cirurgião sedutor e mulherengo, Tereza, uma fotógrafa que busca segurança emocional, Sabina, uma artista livre e sensual, e Franz, um acadêmico idealista.

Milan Kundera examina a dualidade da existência humana, explorando o conceito de leveza e peso na vida, questionando a natureza efêmera dos momentos e a eterna repetição de escolhas. Com uma narrativa intricada, repleta de reflexões filosóficas, o autor nos convida a refletir sobre a fragilidade das relações humanas e a busca pela autenticidade e sentido em um mundo imprevisível e caótico.

Em tempo: Leve e suave, com Lenine…música linda…

J R Braña B.