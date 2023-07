Inscreva-se aqui e participe do sorteio Nota Premiada

PMRB – A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de finanças (Sefin), entregou na manhã desta quarta-feira (12), no auditório da prefeitura, os primeiros cinco prêmios do programa Nota Rio Branco 2023. Keilânia Anjos, moradora do bairro Calafate, uma das cinco pessoas sorteadas, foi com seu esposo e sua filha receber o prêmio.

“Nós não estávamos esperando esse resultado. Desde 2019 que nós somos inscritos e nunca tínhamos sido sorteados, mas esse ano nós pedimos mais notas fiscais e aí apareceu o sorteio. Foi realmente uma bênção do Senhor nas nossas vidas”, disse Keilânia.

A premiação este ano é inovadora com valores acima dos 100 mil reais, quantidade bastante atrativa para os participantes. O prefeito Tião Bocalom fez questão de entregar os prêmios para os ganhadores que estiveram presentes ao evento. Ele ressaltou a importância de as pessoas pedirem a nota fiscal com CPF. O prefeito disse, ainda, que houve um aumento de mais de 7 milhões de reais na receita da prefeitura, se comparado ao mesmo período do ano passado, fruto, segundo ele, da decisão da população em pedir a nota fiscal.

“O que aconteceu agora, prêmios de 30 mil reais que a gente está distribuindo hoje, mas em compensação tivemos um aumento de 7 milhões de reais na receita. A população ajudou com tudo isso, muito obrigado a você que participou. Continue pedindo nota dos serviços que você faz pela cidade. Isso é importante para todos nós. Isso vira asfalto, vira saúde, vira medicamentos, melhorias na educação, vira melhorias na limpeza da cidade. Dinheiro público é para isso”.

A prefeitura não para por aí, e já anunciou para dezembro mais uma novidade: trata-se do programa IPTU em Dia Dá Prêmio. O secretário da Sefin, Wilson Leite, aproveitou o evento para divulgar a novidade.

“A pessoa que tiver com seu IPTU em dia até dezembro de 2023, vai concorrer a 1 prêmio de um carro 3 motos e 10 televisores, então corra e coloque o seu IPTU em dia para concorrer em dezembro a esse grande prêmio”, anunciou.

Ao todo, 30 mil reais foram distribuídos nesse primeiro sorteio, R$ 5 mil para cada um dos primeiros quatros colocados e R$ 10 mil para o primeiro lugar. A ganhadora do primeiro prêmio não compareceu, mas enviou um representante.

Inscreva-se aqui e participe do sorteio Nota Premiada