Solfácil – O preço médio da energia solar teve uma queda de 15% em comparação com os dados de 2022. No acumulado do último trimestre de 2022, o índice chegou a R$/Wp 4,02, representando uma queda expressiva de 5% em relação ao período anterior. A redução de preço é a mais significativa registrada desde o início do indicador do relatório Radar, elaborado pela Solfácil, uma empresa líder em soluções solares e a maior climatech da América Latina.

O estudo revelou que a região Sudeste foi a que apresentou a maior queda nos preços, com o valor de R$/Wp 4,01, impulsionada por estados como São Paulo e Espírito Santo, que registraram uma redução de 8% nos preços médios nos últimos três meses de 2022.(…)

Em contrapartida, a região Norte registra os maiores preços de energia solar fotovoltatica, com R$/Wp 4,07, seguida da região Nordeste com R$/Wp 4,12, onde os valores são mais altos do que a média nacional.

Um dos destaques da pesquisa é a queda mais expressiva nos preços dos projetos de menor porte, especialmente aqueles com potência abaixo de 6 kWp.

(…)