O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta quinta-feira (13), a destinação de, aproximadamente, R$ 300 mil para a Universidade Federal do Acre (UFAC) investir na aquisição de equipamentos destinados aos laboratórios de Fisiologia Vegetal, de Plantas Alimentícias Não-Convencionais e de Genética e Melhoramento Vegetal do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal da Instituição.

Os recursos são provenientes de emendas individuais, prometidas por Petecão, quando do seu encontro com o professor Vanderley Borges, coordenador de Pós-Graduação em Agronomia, e com os estudantes dos cursos de Mestrado e Doutorado em Produção Vegetal da UFAC. (…)

— Para mim, é uma satisfação poder contribuir para o avanço da pesquisa científica, como também, na formação de qualidade dos pesquisadores do meu estado, o Acre. Penso que investir em educação é o mesmo que investir no futuro dos nossos estudantes que tanto se dedicam em prol do desenvolvimento da nossa região. Os exemplos estão aí para aqueles que duvidam. Todos os países que tiveram crescimento econômico e social foram aqueles que primaram por investir o máximo que puderam em educação pública de qualidade — argumentou o senador.