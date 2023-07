Prefeito Bocalom

-Ainda nesta manhã de clima muito agradável, realizamos o lançamento da “Operação Estiagem,”uma ação de socorro da prefeitura de Rio Branco para as comunidades rurais e localidades onde não há sistema de rede de abastecimento de água do Saerb. Esta ação é essencial pois água é vida, e vamos garantir este direito às famílias destas localidades. Contem conosco!

PMRB – A “operação estiagem”, que tornou-se um programa de socorro da Prefeitura de Rio Branco, é uma das ações mais aguardadas e impactantes para as comunidades rurais e localidades onde não há sistema de rede de abastecimento de água do SAERB.

A gestão Tião Bocalom não só manteve a atividade que se desenvolve desde 2018, mas pricipalmente trouxe enormes melhorias para a assistência aos beneficiários do Programa. Hoje a população não mais se imagina sem esta importante ação desenvolvida anualmente pela Prefeitura.

No ano de 2023, a Operação terá início em 17 de julho e irá até 15 de dezembro, no total de 150 dias de efetivo trabalho.

No ano de 2021 (início) apenas 10 comunidades receiam este benefício. No mesmo ano já foi ampliando para 17 comunidades. Em 2022 ampliou-se para 23 comunidades e em 2023 começaremos com 25 comunidades. Um aumento de 150% desde seu início.

Na mesma proporção aumentou o número de famílias e pessoas que recebem o líquido precioso. Em 2023 serão aproximdas 3.300 famílias, 15.000 pessoas beneficiadas. Saiu-se de 4.000.000 de litros para 25.0000.000 de litros distribuídos a comunidade rural.

Dessa maneira, além de dar o suporte na sobrevivência digna de pessoas, também previne-se doenças adquiridas através do consumo impróprio de água.

A operação atende os quatro quadrantes do município. BR 364 sentido Bujari e BR 364 sentido Porto Velho. Estrada AC 10 e AC 90. Jarbas Passaarinho, Quixadá, além de bairros urbanos como Vila Maria e Vista Linda.

O esforço das equipes, assim como o apoio da Prefeitura, é hercúleo. Tudo para levar dignidade e assistência a todas as famílias necessitadas.

Da mesma maneira que se ampliou comunidades também houve a necessidade de ampliar o material. Foram adquiridas mais 50 caixas dágua para atendimento às comunidades. Hoje o total é de 109 caixas dágua, além de alguns abastecimentos em caixas próprias dos moradores, como é o caso da Comunidade Maria Paiva de Moura, na AC 10.