A possível volta de Ganso para a seleção brasileira vem sendo pauta nos debates esportivos desde que o técnico Fernando Diniz assumiu o comando da equipe nacional. E o próprio camisa 10 do Fluminense agora fala abertamente sobre isso. Em entrevista ao canal “Denílson Show” no YouTube, divulgada na última segunda-feira, o meia admitiu que tem “uma esperança muito grande” de ser convocado:

– Sim, com certeza. Se ele quiser me chamar, estou aí. Se não me chamar também, vai sair do Fluminense: “Olha, pode tirar o Diniz” (risos). Brincadeira à parte, óbvio, agora com certeza tem uma esperança muito grande. A gente já se conhece muito bem, sabe a forma de jogar, o que tem que fazer dentro de campo, como tem que orientar a equipe dentro de campo… Eu só preciso estar bem fisicamente, é o que eu falo: bem fisicamente e jogando no Fluminense, certamente vou ter uma oportunidade. E jogar com caras assim na Seleção, pô, os atacantes ali (risos)…

Fonte: GE