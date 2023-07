IBGE é o órgão com mais vagas. Mesmo com cobrança do presidente Lula, certames para INSS e Ibama não foram autorizados desta vez

OG – O governo Lula anunciou nesta terça uma lista de novos concursos públicos para a contratação de servidores federais.

Dos novos anúncios de hoje, salários começam em R$ 5 mil e vão até R$ 21 mil.

São 2.480 vagas e 546 nomeações em concursos já realizados, de acordo com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.