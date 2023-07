Ministério da Saúde vai ampliar em 30% os valores repassados para custeio do Serviço Móvel de Urgência (SAMU 192), o que representa um incremento de R$ 396 milhões por ano. O anúncio foi feito pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, durante a abertura do XXXVII Congresso Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, em Goiânia (GO).

Com o reajuste, o total destinado ao serviço passará de R$1,3 bilhão para R$1,7 bilhão por ano. O aumento busca minimizar a sobrecarga nos municípios e também é uma forma de incentivar a universalização do SAMU 192, que desde 2013 não recebia atualização nos valores de custeio.

Nísia Trindade falou sobre a importância das ações realizadas durante o primeiro semestre. “No que se refere ao SAMU, um grande patrimônio da primeira gestão do presidente Lula, estamos agora retomando com mais força, em continuidade a tudo que fizemos nos primeiros seis meses e vamos continuar fazendo. Estamos trabalhando na perspectiva do avanço”, declarou.

Para ampliação da frota, um novo processo licitatório será concluído ainda em 2023, com investimento de R$ 842 milhões para aquisição de 1.886 novos veículos. Do total, 1.633 unidades serão distribuídas para renovação de frota, 185 veículos vão atender novas Unidades de Suporte Básico (USBs) e os outros 68 veículos servirão às novas Unidade de Suporte Avançado (USAs).

O atual contrato para fornecimento de veículos ainda possui 239 novas unidades a serem entregues este ano. Os veículos serão usados para renovar a frota do SAMU 192 referente aos anos de 2015 e 2016.

As novas unidades serão distribuídas em 16 estados:

47 unidades para o estado da Bahia;

47 unidades para o estado de Minas Gerais;

33 unidades para o estado do Ceará;

29 unidades para o estado da Paraíba;

20 unidades para o estado de São Paulo;

15 unidades para o estado do Paraná;

12 unidades para o estado de Goiás;

12 unidades para o estado do Piauí;

8 unidades para o estado do Rio Grande do Sul;

5 unidades para o estado de Santa Catarina;

3 unidades para o estado de Roraima;

2 unidades para o estado do Maranhão;

2 unidades para o estado do Pará;

2 unidades para o estado do Rio de Janeiro;

1 unidade para o estado de Pernambuco;

1 unidade para o estado de Tocantins.

20 anos do SAMU

O SAMU 192 foi instituído há 20 anos por meio da Portaria nº 1.864 de 29 de setembro de 2003, que estabelece o componente pré-hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção às Urgências em todo o território nacional. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência atua em 3.917 municípios brasileiros alcançando a cobertura de mais de 86% da população.

A frota atual é de 3.952 unidades móveis, sendo:

2.999 USB – Unidades de Suporte Básico;

666 USA – Unidades de Suporte Avançado;

253 motolâncias;

13 ambulanchas;

21 aeromédicos.

Assessoria de Imprensa

Ministério da Saúde