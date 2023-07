Da Prefeitura de Rio Branco

-O prefeito Tião Bocalom sancionou no Diário Oficial desta quarta-feira, 19, lei que concede ao servidor público municipal com deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, horário especial de trabalho.

-Aos servidores com jornadas de 30 e 40 horas semanais, a carga horária será de 20 horas semanais, aos que possuam jornada de 20 horas semanais, a carga horária será de 15 horas semanais.