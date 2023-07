A subsecretária de Estado para Assuntos Políticos dos Estados Unidos, Victoria Nuland, viaja para Brasília de 19 a 21 de julho. A subsecretária Nuland se reúne com o assessor especial para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, e a secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, além de outros oficiais do governo brasileiro para discutir prioridades globais e regionais comuns, incluindo a promoção dos valores democráticos e a cooperação no Conselho de Segurança da ONU, G20 e outros fóruns multilaterais.

Fonte: Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil

Em tempo: provavelmente estas são as primeiras e últimas informações mais detalhadas sobre a visita da subsecretária ao Brasil, que nunca vem a passeio…

by JLab