A missão humanitária brasileira de apoio ao combate dos incêndios florestais que atingem o Canadá desde junho será coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC) do Ministério das Relações Exteriores, responsável pela cooperação humanitária brasileira. A missão será Integrada por 104 especialistas em combate a incêndios florestais, que deverão atuar nas florestas mais afetadas do Canadá.

Integram a missão, profissionais dos seguintes órgãos: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), ambos do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA); Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR); Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP); e as Corporações de Bombeiros Militares dos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, e Distrito Federal.

Cooperam com a organização da missão os Ministérios da Defesa, dos Transportes e da Fazenda, além do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (LIGABOM) e de outras repartições federais e estaduais.

Entre os militares que estarão na missão humanitária internacional , o Estado do Acre estará sendo representado pelos especialistas em incêndios florestal o cabo BM Jardson Barroso de Araújo e cabo BM Edmilson da Silva Damasceno Junior.

Fonte: GdA