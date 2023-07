​Nota – Com grande surpresa e indignação, as instituições religiosas com sede neste Estado, que compõem o Instituto Ecumênico do Acre, abaixo identificadas, vem à público fazer um alerta às famílias, às autoridades, a todos os cidadãos de bem e à sociedade em geral.

​Matéria publicada no dia 15 de julho do corrente ano, divulga que TERREIRO DE UMBANDA É AMEAÇADO DE SER “METRALHADO” NO ACRE E PRECISA PARAR ATIVIDADES.

​Segundo a matéria, “depois de uma sessão espiritual que durou até tarde da noite, um vizinho que é evangélico foi reclamar para o pessoal do crime… em seguida, um grupo de pessoas passou em frente ao terreiro de Umbanda e fez ameaças, gritando que iriam metralhar o terreiro”.

​Sem dúvidas, uma situação de extrema intolerância que precisa ser repudiada por toda a população, especialmente pelas autoridades, responsáveis por manter a paz e a ordem social, uma vez que tal atitude põe em risco a liberdade e a vida dos membros daquela religião, mas não somente isto, põe em risco toda a sociedade em geral.

​Se os sons emitidos pela instituição religiosa provocaram tanta ira, o que dizer de tantos outros estabelecimentos, inclusive religiosos, que também emitem barulho e diversos tipos de sons até madrugada, em diversos dias da semana?

​E os bares, salões de festa, casas noturnas, restaurantes, automóveis e tantos outros emissores de barulho e poluentes do ar, o que fazer com eles?

​Uma sociedade que se diz democrática, evoluída e civilizada não pode tolerar este tipo de atitude, sem deixar que a indignação a faça refletir um pouco. Ao mesmo tempo, um governo que tenha compromisso com esta sociedade, da mesma forma não pode se omitir frente a atos desta natureza. Especialmente quando são atacadas instituições que tem como princípios fundamentais, a Luz, a Caridade e o Amor, elevadas expressões do Poder Divino.

​Luz, Caridade e Amor são forças capazes de vencer as desigualdades sociais e raciais, capazes de vencer toda guerra, toda fome e toda injustiça.

​Não podemos admitir que mais uma vez Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, seja crucificado pela ignorância dos homens; precisamos nos alertar que todo ato de intolerância é mais um prego que se crava nas mãos e nos pés do Divino Mestre Crucificado.

​Toda expressão do Amor Divino em nossa sociedade, por mais humilde e simples que seja, deve ser alvo de zelo e cultivo, a fim de construirmos uma sociedade mais justa e fraterna, uma sociedade mais humana.​

​Expressamos nossa total solidariedade a Casa de Exu Dona Menina e votos de perseverança no trabalho do bem, da caridade e do Amor, ao mesmo tempo em que conclamamos toda a sociedade e as autoridades em geral, a nos unirmos na construção de uma sociedade mais justa, pacífica e fraterna, onde cada cidadão tenha direito de se manifestar e seja respeitado, especialmente em suas convicções religiosas e nas manifestações de sua sagrada fé.

​Que Deus, Supremo Poder, Onipotente e Onipresente, continue se manifestando e se fazendo presente em todos os Terreiros, em todas as Casas de Orixás, em todas as Igrejas, em todos os Centros e em todos os lares, irradiando a sua força Poderosa de Paz, de Fraternidade e de Amor, trazendo a cura para toda a nossa sociedade.

ASSINAM:

Pe. Massimo Lombardi – Igreja católica

Pr. Dr. Francisco Albino de Souza Igreja Batista Pr. Presidente – Centro de Educação Superior do Acre

Presidente – Faculdade Batista Do Acre

Presidente – Comunidade Terapêutica Batista Ômega

PR. Cid Mauro – Igreja Evangélica Congregacional.

Pastor Afonso Geber, Igreja Quadrangular.

Pastor Vidal.

Diácono Márcio Damião

Irmã Maria Augusta – Congregação das Servas de Maria

Maria José Dantas, Evandro Luzia Portela- Portal Francisco Xavier

Pe Jacimar – Igreja Anglicana

Francisco Hipólito de Araújo – Casa de Jesus, Fonte de Luz.

André Kamai da Silva Soares.

Felismar Mesquita.

Nayeli e Coordenação diocesana da Pastoral da Juventude

Concita Maia Manchineri do Instituto Mulheres da Amazônia

Frank Batista, Casa de Jesus Fonte de Luz

Mestre Antônio Ferreira da UDV

Pai Germano Marino

Mestre Márcio Dagnone – UDV

Cláudia Marques de Oliveira – RedeMulherAções

Alexandre Luis de Andrade – Terreiro de Mãe Maria de Oya

Mãe de Santo Josimar Eufrasio – Tenda de Umbanda Cabocla Mariana

Concita Maia e Instituto mulheres da Amazonia

Rose Scalabrin

Sibá Machado

Raquel Souza

Ivanilde Lopes

Eronilson Martins Cordeiro

Maria Enilda Montefusco Portela