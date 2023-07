GdA – O governador do Acre em exercício, Luiz Gonzaga, solicitou ao Ministério da Justiça, nesta quarta-feira, 26, a presença da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP) para reforçar o policiamento e assim realizar a pacificação do Presídio Antônio Amaro Alves, em Rio Branco.

No documento encaminhado ao ministro Flávio Dino, o governo do Estado pediu o envio de 40 policiais penais para reforçarem as ações em curso e garantir a integridade física dos servidores e detentos da unidade prisional.

(…)

Em tempo: confirmada pela polícia mortes no interior do presídio Antônio Amaro