A polícia confirmou que há mortos dentro do presídio Antônio Amaro, mas não disse quantos, informou há pouco a TV Acre.

O governador GladsonC pediu ajuda ao ministro da justiça.

Flávio Dino disse que a União vai ajudar:

-Em face de crise no sistema penitenciário estadual do Acre, falei com o governador Gladson e coloquei nossa equipe à disposição para auxiliar no que for cabível – escreveu o ministro em uma de suas contas na rede social.

Em tempo: segundo o GdA, um Gabinete de Crise também foi instituído pelo governo do Acre para apresentar medidas e respostas rápidas ao cenário na unidade prisional.

Grifo meu: não seria melhor um gabinete de solução?

J R Braña B.