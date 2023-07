PIAR GROUP – O InovAtiva , política pública de apoio ao empreendedorismo inovador no Brasil, está com inscrições abertas para o “Conexão InovAtiva: Acelera, Rio Branco!”, edição dos eventos de ativação regional na capital do Acre. Voltado para empreendedores, colaboradores de empresas tradicionais e estudantes, o encontro será gratuito no dia 3 de agosto, e os interessados podem se inscrever pela plataforma .

Uma das iniciativas do Hub InovAtiva, os eventos de ativação regional focam em entregar um encontro de oportunidades do ecossistema local de inovação para a comunidade de startups divulgando os Ciclos de aceleração InovAtiva Brasil e InovAtiva de Impacto Socioambiental, assim como outras oportunidades locais, proporcionando momentos de conexão e exposição de cases de startups.

O evento será das 18h às 19h30, no espaço do SEBRAE, na Expoacre, a maior feira de agronegócio e entretenimento do estado do Acre. Contará com a presença de representantes do SEBRAE, ABStartups, além de negócios inovadores, que estarão lá para compartilhar suas experiências, cases de sucesso e a importância do fortalecimento de comunidades de startups para o crescimento de negócios individuais. Além desta edição, o Hub oferecerá outros encontros nas outras quatro regiões do país ao longo do ano.