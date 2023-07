PMRB – Com objetivo de articular políticas públicas de segurança pública nas cidades brasileiras, o Ministério da Justiça reuniu prefeitos e representantes dos Municípios para ouvir as demandas, colher informações sobre as ações em andamento ou planejadas para redução da violência e promoção da cidadania.

Realizado em Brasília, nos dias 25 e 26 de julho, o Seminário Nacional de Participação e Adesão ao Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), contou com a presença de 163 gestores municipais, entre os quais o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI), Cel. Ezequiel Bino, também chefe do Gabinete Militar do Município.

“Nós fizemos a discussão daquilo que a gente está fazendo, do que a gente precisa para o nosso município, do que Rio Branco avançou, do que Rio Branco pretende, mas também principalmente do que Rio Branco precisa de ajuda do Governo Federal”, informou o prefeito.

Na oportunidade, o secretário relatou as principais ações da Prefeitura de Rio Branco para promover segurança e cidadania que, no geral, são políticas transversais de prevenção à criminalidade.

“Temos muito orgulho de poder dizer os avanços que a nossa gestão já alcançou a começar pelo sistema de vídeo monitoramento. Ressaltar mais uma vez que, pela primeira vez, a nossa Cavalgada [evento de abertura da Expoacre] será toda vídeo monitorada. Na entrada do Parque de Exposições foram instaladas câmeras de reconhecimento facial, um investimento municipal que nunca existiu”, lembrou.

Ele destacou outras iniciativas como o Conselho Municipal de Segurança Pública e o programa Família Acolhedora. “Uma criança que é retirada do abrigo e vai para o seio da família, é uma criança a menos à disposição de ser cooptada pelo crime. Tem também os tablets para as crianças, por meio dos quais os professores mandam mensagens educativas e contra a violência. Enfim, são uma série de medidas transversais que se relacionam à segurança pública de Rio Branco”, pontuou.

A iluminação da cidade em LED também foi mencionada. “Quando a gente ilumina as áreas vulneráveis e chega com dignidade através do calçamento das ruas, da limpeza, isso é também prevenção e segurança para a população”, disse.

Em relação à violência contra mulher, o prefeito destacou a Casa Rosa Mulher. “Rio Branco, pelo que eu vi aqui, é uma das poucas cidades do Brasil que tem um tratamento especial. Tá todo mundo esperando o dinheiro do Governo Federal para montar um uma casa que atenda as mulheres vítimas de violência. É um projeto nacional e nós temos já temos como projeto municipal. Então, são essas e outras ações que a nossa Prefeitura está fazendo para diminuir a violência na nossa Capital que, se Deus quiser, teremos um número bem inferior ao final do nosso mandato”, concluiu.