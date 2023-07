O Globo – Alugar um imóvel, fazer compras no cartão de crédito ou contratar um plano de saúde (e contratar um financiamento nos bancos – J R Braña B.) se tornaram desafios para os idosos.

É um grupo que cresce aceleradamente, mostraram os primeiros dados do Censo 2022, do IBGE, mas muitas empresas não se prepararam para isso e adotam práticas discriminatórias que limitam o consumo e a autonomia financeira do idoso.

O etarismo, a discriminação por idade, chegou à economia.

Grifo meu: esse é um dos temas que podem estar na redação do Enem…fiquem espertos os candidatos…!!!…Porém, o Etarismo também atinge os jovens….

