Diariamente recebo ligações de financeiras querendo me empurrar um empréstimo consignado.

Geralmente, atendo e digo que não tenho interesse.

Porém, hoje resolvi perguntar as condições.

A proposta propunha R$ 7,7 mil.

Tempo: 120 meses (10 anos…uma vida)

Perguntei pelos juros…

A moça disse: 1,09%

Fui fazer as contas…os juros ficariam em 1.847%…isso mesmo que você tá lendo…

E eu pagaria 18,47 vezes o valor que pegaria….os tais R$ 7,7 mil…

Eu disse…

-Só um maluco faz um negócio desses…já fiz muitas maluquices desse tipo e não tenho mais tempo para repeti-las…

Agora o real.

É preciso proibir esse assédio das financeiras/bancos com as pessoas, os servidores, os aposentados…

Eles escondem os juros e a pessoa, no desespero, toma a grana emprestada e fica endividada pelo menos uma década…

E também limitar o comprometimento dos salários com consignados a, no máximo, 10%…no máximo…mais do que isso é fria total…

J R Braña B.