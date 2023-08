Soma Comunicação – Mais de 86 mil passageiros circularam pelo aeroporto de Rio Branco no

segundo trimestre de 2023, o que representa um aumento de 11% em relação ao

mesmo período de 2022. A VINCI Airports, rede que administra o Rio Branco Airport,

registrou um aumento de 5,5% nos 8 aeroportos no Brasil. No acumulado dos seis

primeiros meses, o aeroporto teve um percentual de crescimento de 2,4%, com 183

mil passageiros.

✔Somente entre abril e junho, 86 mil pessoas trafegaram pelo terminal

aeroportuário;

✔Foram 723 pousos e decolagens realizados no segundo trimestre;

✔ A VINCI Airports registrou 5,5% de aumento no tráfego dos aeroportos em que

administra no Brasil no mesmo período.

No comparativo com 2019, ano que antecedeu a pandemia de coronavírus, o tráfego

de passageiros no aeroporto de Rio Branco aumentou 17% no segundo trimestre de

2023, considerando a retomada da economia, de acordo com dados do relatório global

de tráfego da rede VINCI Airports. O Rio Branco Airport teve 723 pousos e decolagens

entre 1º de abril e 31 de junho de 2023, aumento de 29% em relação ao mesmo

período de 2022, e um total de 1.549 no primeiro semestre do ano, 18% a mais do que

no ano passado.

A Diretora-Presidente da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, Karen Strougo,

ressalta: “Esses resultados expressivos nos deixam muito felizes porque destacam o

papel essencial do aeroporto para promover a conectividade e desenvolvimento do

Estado. Seguiremos com o compromisso de sermos promotores desse processo,

aprimorando continuamente a experiência de viagem dos passageiros e contribuindo

para o progresso da região.”

(…)

Grifo meu: Rio Branco é a capital com menos voos, porém com os maiores preços nas passagens aéreas….é a lógica do capital…reduzir possibilidades para ganhar mais….sempre…

J R Braña B.