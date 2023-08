Agentes penitenciários – que transformaram em polícia, um grande erro – não devem nem precisam andar armados fora dos recintos das penitenciárias.

Não há justificativa plausível….

Armas nas ruas só com policial policial e ponto final.

Inventou-se no Brasil, depois do desastre Bolsonaro – que todo mundo pode andar com uma arma por aí numa boa e fazer o que quiser…

É o fim da picada…

J R Braña B.