PMRB – Durante um evento evangélico na Gameleira, na presença de pastores e outras lideranças evangélicas, o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, entregou a chave da cidade a Jesus Cristo e afirmou que ele passa a ser a maior autoridade municipal. Para os líderes evangélicos o gesto do prefeito é carregado de muita fé.

(…)

O prefeito falou da importância do gesto e lembrou que está no cargo por uma missão, e por isso, se dispõe a fazer sempre o melhor, principalmente para os mais necessitados e busca em Deus o direcionamento para fazer sempre o melhor.

-Não importa as pedradas. O importante é que eu tenho Deus comigo e que as pedradas serão rebatidas com muito trabalho. Então, nesse ato profético aqui eu fiquei muito feliz, e eu sinto a presença de Deus todos os dias na nossa gestão. Nós queremos o melhor para a nossa gestão – disse o prefeito.

(…)