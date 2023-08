O Banco24Horas, que está presente no dia a dia de 153 milhões de brasileiros e possui soluções que promovem inclusão financeira, expande a sua atuação e chega a uma nova localidade no munícipio de Rio Branco, no Estado do Acre por meio da solução Atmo Banco24Horas. Agora, os moradores e visitantes da capital podem contar com mais facilidade e comodidade para realizar seus serviços bancários.

O Atmo do Banco24Horas é um dispositivo com POS multibiométrico, que possibilita o saque e a realização de consultas de saldo diretamente nos caixas dos comércios, com segurança e eficiência. A solução facilita a recirculação do dinheiro dentro do comércio. (…)

O dispositivo Atmo Banco24Horas pode ser encontrado no estabelecimento localizado no seguinte endereço:

Rio Branco (AC) – Acre Farma – R. Benjamin Constant, loja A, 585 – Centro

(…)