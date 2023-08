PMRB – O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom e o secretário de Cuidados com a Cidade Joabe Lira, visitaram o cemitério São Francisco para vistoriar os serviços de limpeza que estão sendo feitos no local e em todos os demais cemitérios da cidade para a visitação do Dia dos Pais.

“Na realidade nós estamos fazendo a preparação dos cemitérios para o Dia dos Pais, que é uma data de visitação grande. A Prefeitura de Rio Branco está investido muito nessa área. No ano passado foi feita a reforma dos estacionamentos do São João Batista e Jardim da saudade”, informou Joabe Lira secretário da SMCCI.

No bairro São Francisco, o prefeito vistoriou o muro construído em volta do cemitério e disse que a prefeitura irá murar também o cemitério Jardim da Saudade, no bairro Tancredo Neves.

“O cemitério do São Francisco está sendo atendido agora. Há mais de vinte anos que a comunidade reivindica, pede. Todo mundo diz que ia fazer e não fizeram. Acabando esse muro aqui no São Francisco a equipe vai para o cemitério da região do Tancredo Neves. É muito importante que a gente cerque esses cemitérios, para não ter problemas com usuários de drogas que entram nesses lugares para roubar. Estamos gastando bem o dinheiro público”, conclui o prefeito Tião Bocalom.