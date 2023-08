A Prefeitura de Rio Branco lançará, nesta segunda-feira (14), às 9h, no Supermercado Araújo do bairro Tangará o Programa de Regularização Fiscal (Refis) do Serviço de Água e Esgotode Rio Branco (Saerb).

Data: 14/08 (Segunda-feira)

Horário: 9h

Início: AraSuper do Tangará – bairro Tangará