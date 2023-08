Aleac – Gratidão. Foi a palavra que o governador Gladson Cameli usou ao citar o presidente da ALEAC, Luiz Gonzaga e o primeiro secretário Nicolau Junior, durante a coletiva para anunciar a estimativa de negócios para a ExpoAcre Juruá, na manhã desta terça-feira (15), em Cruzeiro do Sul. O governador agradeceu publicamente o apoio que sua gestão tem recebido na Casa de Leis, estendendo o agradecimento aos demais parlamentares.

O chefe do executivo disse que a edição deste ano tem estimativa de movimentar R$ 60 milhões, com expectativa de 20 mil pessoas por noite.

Luiz Gonzaga agradeceu as palavras do governador e ratificou a harmonia entre os poderes. Ele disse que a Expo Juruá é a maior vitrine comercial da região.

“O Acre vai voltar os olhos para o Juruá durante a feira, porque estará aqui todo potencial econômico da região mais bonita do Acre”, observou.

De igual modo, Nicolau Junior enfatizou que a Feira abre espaço para grandes e pequenos expositores, em especial aos produtores da região.

“Tenho certeza que a edição desse ano vai ser um sucesso, porque temos uma equipe muito competente na organização. É na oportunidade que o governo abre que os microempreendedores terão como potencializar seus produtos”, disse Nicolau.

A Expoacre Juruá acontece de 30 de agosto a 3 de setembro no entorno do estádio Arena Juruá, em Cruzeiro do Sul.