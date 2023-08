Quem dá a notícia é o governo federal, por meio da Secom:

No Brasil, a produção de grãos é estimada em 320,1 milhões de toneladas, com ganhos de área e produtividade. Dados estão no 11º Levantamento da Safra de Grãos da Conab, divulgado em agosto

A estimativa para a produção de grãos na safra 2022/23 é 17,4% maior que a do ciclo passado. Os dados estão no 11º Levantamento da Safra de Grãos, divulgado nesta primeira quinzena de agosto pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A projeção é de um incremento de 47,4 milhões de toneladas neste ciclo, integrando 320,1 milhões de toneladas colhidas.

(…)

ACRE — Os solos férteis, o clima propício e a localização geográfica estratégica colaboram para manter o Acre como um dos recordistas no plantio de soja. O estado mais ocidental do país introduziu o cultivo em 2017 e, no período, a produção do grão deu um salto de 7.000%.

Na safra 2022/23, os produtores no Acre praticamente dobraram a área (em hectares) dedicada à lavoura, de 6,1 mil para 11,9 mil. A Conab estimou um aumento de 115,2% na produção, o que projeta um salto de 20,4 mil para 43,9 mil toneladas do produto.

A segunda safra do milho também colaborou para a estimativa positiva em agosto. Plantado entre os meses de janeiro e julho, a colheita do cereal promete 49,1 mil toneladas até o final do ano, o que representa um aumento de 46,1% se comparada à segunda safra do ciclo anterior.

No levantamento da Conab, o Acre tem estimativa de crescimento total da produção calculado em 2,2%, passando de 186 mil para 190,1 mil toneladas na comparação entre o ciclo atual e o anterior.

A Conab registrou que a produção na região Norte, como um todo, tem estimativa de crescimento, saltando de 14,3 milhões para 16,9 milhões — um incremento de 18,2% em relação à safra anterior.

(…)