O governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), informa nesta sexta-feira, 18, que devido à realização de reforma em algumas celas e pavilhões, as visitas na unidade penitenciária Antônio Amaro Alves permanecerão suspensas por mais 15 dias.

Alexandre Nascimento

Presidente do Instituto de Administração Penitenciária