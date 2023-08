GdA – Em Xapuri, o governador Gladson Cameli realizou a entrega da revitalização do Hospital Epaminondas Jácome nesta segunda-feira, dia 21.

Com um investimento de R$ 343 mil, a cerimônia marca a conclusão da manutenção predial da instituição.

(…)

Grifo meu: Em física dizemos que duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma delas faz com que a medida da outra seja reduzida na mesma proporção…seria o caso da foto das pessoas sorrindo alegremente, entre elas o governador GladsonC, com a singeleza e simplicidade da foto do prédio do hospital(acima)…?

Menos mal, o governo anunciou que construirá um novo hospital no município…



J R Braña B.