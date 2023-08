Empenhado em destinar recursos aos municípios acreanos, o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou mais um empenho de recursos federais – no valor de quase R$ 1,5 milhão. Deste montante, R$ 1,1 milhão será destinado à aquisição de cinco veículos Jeep Offroad 4×4, dois veículos Pick-UP e dois carros de passeio, e outros R$ 362 mil à aquisição de um triturador florestal.

Informou que os recursos foram viabilizados por ele junto ao governo federal para atender à população cruzeirense-do-sul. Acrescentou que esses veículos, uma vez adquiridos pela prefeitura, contribuirão no deslocamento de equipes para o acompanhamento e a execução das atividades técnicas da prefeitura, assim como o maquinário auxiliará tanto no campo, triturando folhagens e fertilizando os solos para a produção, como auxiliando na limpeza das áreas urbanas do município.

De acordo com o parlamentar, somente no corrente ano de 2023 ele destinou mais de R$ 23,6 milhões ao município de Cruzeiro do Sul. Os recursos estão sendo utilizados pela prefeitura na realização de inúmeras obras, na aquisição de maquinários, no apoio a entidades filantrópicas e também no fortalecimento da saúde da população.

“Eu acredito no Municipalismo e sempre defendi ser dever do Estado destinar recursos públicos para melhorar a qualidade de vida da população. Ao longo do meu mandato, tenho procurado garantir, através de emendas individuais, o maior volume de recursos do governo federal aos municípios acreanos, para investimentos de toda ordem. Sempre tive bom relacionamento com os prefeitos de qualquer localidade, independentemente de suas siglas partidárias”, afirmou.