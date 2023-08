Na tarde desta terça-feira, 22, a comitiva composta pelo presidente do Sistema OCB/Sescoop Acre, Valdemiro Rocha, presidente da Coopercafé, Jonas Lima e o ex-senador da República, Sibá Machado, participaram de reunião com a equipe técnica do Sebrae Nacional e tiveram um encontro com o Diretor Presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, onde buscaram parceria para impulsionar o cooperativismo no Acre.

No encontro, foi apresentado o potencial da agroindústria do estado e discutida a possibilidade de formalização de parceria através de termo de cooperação entre o Sebrae e o Sistema OCB/Sescoop para apoio ao cooperativismo no contexto da Amazônia Ocidental que compreende os estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e ainda o Pará, sobretudo com as cadeias produtivas em que a instituição já tem atuação, como o café, leite, hortifruticultura, piscicultura e apicultura, além de parceria para consultorias, elaboração de projetos para acesso a financiamentos, gestão de mercado, empreendedorismo e inovação.