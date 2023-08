O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), lançou a primeira viga Gerber no vão central da ponte do Segundo Distrito de Sena Madureira nesta terça-feira, 22. Orçada em R$ 36 milhões, a ponte com estrutura de concreto terá 232 metros de extensão, com rampas de acesso de 352 metros, e ligará os dois distritos do município.

O presidente do Deracre, Beto Murad, afirmou que os trabalhadores do Consórcio têm atuado nas obras de construção com lançamento das vigas do vão central, na fabricação dos guarda-corpos no canteiro de obras e avançam nos trabalhos no lado do Centro.

“Temos avançado nos trabalhos de construção da segunda ponte de Sena Madureira. Lançamos a primeira viga Gerber no vão central, que é uma estrutura pré-moldada que possui estabilidade e será encaixada em vigas apoiadas nos vãos 2 e 4”, afirmou.

O Deracre segue avançando com obras em todo o estado, no intuito de garantir melhor mobilidade para mais acreanos.