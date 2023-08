PMRB – A Prefeitura de Rio Branco empossou 21 servidores, na tarde desta segunda-feira (21), que foram aprovados por meio do processo seletivo, para atuarem na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH). Os servidores estarão à disposição do serviço público municipal por um ano, com possibilidade de renovação de contrato por mais um ano.

“Esses servidores são do processo seletivo da secretaria de assistência e direitos humanos, então, entre eles têm administrativo, têm serviço social, têm motorista, então é um processo seletivo que nós já chamamos quase 160 servidores, aí conforme a nossa demanda de secretaria a gente vai chamando”, explicou a secretária da SASDH, Suelen Araújo.

O prefeito Tião Bocalom, deu boas-vindas aos novos servidores e disse que a assistência social é fundamental em sua gestão.

“Temos procurado fazer de tudo para poder socorrer os mais necessitados, àqueles que realmente precisam da nossa ajuda em qualquer sentido. Então, esses novos servidores chegam exatamente para ampliar o nosso atendimento, para que possamos tratar da melhor forma possível, de forma humanizada e procurar socorrer a cada um que mais precisa.”