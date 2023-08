Informações de amigos na rede social dão a notícia da morte do empresário George Pinheiro, conhecido dono do antigo hotel no centro de Rio Branco.

Um desses amigos de George Pinheiro(72), Osmir Lima, escreveu na rede social há pouco:

-(…)meu amigo e irmão George Pinheiro, foi ao encontro de Deus. O Acre perde um pioneiro e grande lutador pela causa acreana.(…)

oestadoacre.com se solidariza com a família Pinheiro.

J R Braña B.