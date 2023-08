O Hospital Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac) deixará de ser apenas um sonho para se tornar uma realidade, disse o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) após reunião, nesta quarta-feira (23), com a reitora da Ufac, Guida Aquino, e o dr. Arthur Chioro, presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Na ocasião, discutiram sobre os encaminhamentos fundamentais para a construção desse hospital universitário.

O senador informou que sentiu firmeza nas palavras de Chioro, que se comprometeu em acelerar o processo de elaboração do projeto arquitetônico da instituição. Ressaltou o parlamentar que todo o projeto será desenvolvido e implementado pela estatal Ebserh, (…)

Ficou acordado que para dar início à elaboração do projeto será necessário um aporte financeiro, que o senador se comprometeu a destinar por meio de uma emenda.

Chioro, que já foi ministro da Saúde entre 2014 e 2015, no governo da presidente Dilma Rousseff, enfatizou que “a meta do governo federal é agilizar ao máximo todos os trâmites burocráticos com que se possam acessar os recursos disponibilizados pelo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC).”

Para o parlamentar, esta é uma oportunidade única, tanto para a Ufac, quanto para a população do Acre, que poderá contar, no futuro, com um hospital de alta qualidade no atendimento à população.

“Estamos comprometidos em garantir essa construção do Hospital Universitário do Acre e, assim, garantir que nossa população tenha acesso a mais esse importante serviços de saúde de excelência. A verba inicial que irei alocar para a elaboração do projeto é o primeiro passo para alcançar esse objetivo. De agora em diante, não mediremos esforços para esse sonho enfim sair do papel e se tornar uma realidade muito esperada por todos nós, acreanos,” afirmou Petecão.

(…)

Grifo meu: se correr bem com as coisas ainda vai dar tempo Lula vir Inaugurar….

J R Braña B.